Zwei Verletzte bei Grubenunglück .

Bei einer mutmaßlichen Verpuffung sind in einem Bergwerk in Teutschenthal im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Ein Opfer sei schwer, das zweite leicht verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Halle an der Saale. Nach Angaben der Sprecherin befanden sich zudem nach der Verpuffung "mehr als 30 Menschen unter Tage in sicherem Bereich".