Damit könnte Serienmeister Salzburg am Sonntag im Heimspiel gegen die Wiener Austria an Sturm vorbeiziehen. Eine Punkteteilung gab es auch zwischen dem WAC und Austria Lustenau beim 1:1 (0:0). Nach der Gästeführung durch Neuzugang Namory Cisse (46.) retteten die Kärntner durch einen Foulelfmeter von Bernhard Zimmermann in der Nachspielzeit (95.) einen Punkt. Die Vorarlberger warten weiter auf den ersten Sieg.