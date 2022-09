"Die Krüge hoch!" Die "Kaiser Wiesn" in Wien ist ab sofort geöffnet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

"Die Krüge hoch!", heißt es nun auf der Kaiser Wiesn Foto: APA

A uf der Kaiserwiese im Wiener Prater ist am Donnerstag Wiens neues Oktoberfest eröffnet worden. Es wird bis 9. Oktober für zünftige Unterhaltung sorgen und würdigt die Location auch gleich im Namen: Das Event nennt sich "Kaiser Wiesn" und bietet in drei Festzelten Programm. Den Bieranstich am Eröffnungstag nahm Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) persönlich vor - gemeinsam mit Ex-Skistar Hans Knauß.