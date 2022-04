Werbung

Der Beschluss wird am Parteitag am 14. Mai getroffen werden, an dem auch Karl Nehammer zum Nachfolger von Kurz gewählt wird. Die von Kurz von Schwarz auf Türkis geänderte Parteifarbe bleibt aber erhalten.

Leicht verändert wird auch das Parteilogo. Das Wort "neue" wird auch hier entfernt und der türkise Strich, der bisher unter der "Volkspartei" war, wandert nun nach oben.