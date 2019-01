Erster Österreich-Prozess zu VW-Skandal hat begonnen .

Am Landesgericht Feldkirch hat am Montag der erste Prozess in Österreich im Zuge des Dieselskandals begonnen. Stellvertretend für rund 600 Vorarlberger klagten der Verein für Konsumenteninformation (VKI) und eine Anwälteplattform den VW-Konzern auf Schadenersatz. Die Richterin behielt sich vor, nach den Stellungnahmen der Kläger und des Beklagten über die Zuständigkeit des Gerichts zu entscheiden.