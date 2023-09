Digitaler Altersnachweis ab sofort verfügbar

Tursky berichtete bei der Präsentation im Wiener Club Volksgarten, bei dem ein Türsteher gleich einmal Staatssekretär und Jugendliche testweise kontrollierte, dass bereits mehr als 1.000 Menschen die App heruntergeladen hätten, obwohl man erst gestern das entsprechende Update "still und leise" gemacht hatte. Freilich hatte Tursky schon am Samstag in einem ORF-Radio-Interview den neuen Nachweis beworben.

Wer nun sofort losstarten will mit dem digitalen Nachweis, könnte freilich noch auf Probleme stoßen. Denn man ist erst in Gesprächen mit Handelsketten und Trafikanten, dass die die Umstellung mitmachen. Tursky sieht aber eine "große Bereitschaft" der Sparte, das Projekt anzunehmen.

Gebraucht werden kann der Altersausweis etwa beim Einkaufen von alkoholischen Getränken sowie von Zigaretten, aber auch beim Kino- und beim Club-Besuch. Die dabei übertragenen Daten sind minimal. Zu sehen bekommt der "Prüfer" nur ein Foto und die Information, ob die jeweils geforderte Altersgrenze erreicht ist, also nicht einmal Name oder genaues Geburtsdatum. Für den Staatssekretär zeigt dies, dass solch eine Überprüfung damit sogar sicherer ist als die gegenwärtige Kontrolle. Es würden nur mehr Dinge weitergegeben, die wirklich notwendig seien.

Erhältlich ist der digitale Altersnachweis via ID Austria über die Digitales Amt-App. Dort gibt es wiederum eine eAusweise-App.

Tursky sieht Österreich hier in einer Vorreiterrolle. Man sei das erste Land der EU mit digitalem Altersnachweis.