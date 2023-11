Tennis Dimitrow gelingt in Paris Revanche an Medwedew für Wien-Out

Grigor Dimitrow (r.) nahm an Daniil Medwedew erfolgreich Revanche Foto: APA/AFP

Werbung

W ien-Finalist Daniil Medwedew (Nr. 3) ist am Mittwoch beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris in Runde zwei ausgeschieden.