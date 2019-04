Panda-Männchen Yuan Yuan in Schönbrunn angekommen .

Das sehnlich erwartete Panda-Männchen Yuan Yuan ist am Dienstagabend im Tiergarten Schönbrunn angekommen. Zoologin Eveline Dungl und Zootierarzt Thomas Voracek waren am Wochenende nach China gereist, um ihn nach Wien zu begleiten. Die Reise hat er entspannt verbracht, berichtete der Tiergarten am Mittwoch.