62-Jähriger stach in Tirol mit Messer zu .

Eine Auseinandersetzung beim Darts-Spielen in einem Lokal in der Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz hat Sonntagabend mit einem Messerstich geendet. Laut Polizei erlitt ein 41-jähriger Kroate eine rund zehn Zentimeter lange Stichverletzung. Sein Kontrahent, ein 62-jähriger Landsmann, wurde bei einer Fahndung festgenommen. In seinem Wagen fanden die Beamten ein Klappmesser.