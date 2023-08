Disziplinarverfahren gegen Judoka Wachid Borchashvili

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres ist indes in Budapest mit dabei, sie tritt in der Kategorie bis 70 kg an. "Ich zähle sicher zum Kreis der - gut zehn - Sieganwärterinnen. Es ist ein spezielles Gefühl, als aktuelle Masters-Siegerin und Titelverteidigerin nach Ungarn zu kommen", sagte die Niederösterreicherin. Weiters sind für den ÖJV Katharina Tanzer (bis 48), Magdalena Krssakova und Lubjana Piovesana (beide bis 63) sowie Aaron Fara (bis 100) vertreten. Shamil Borchashvili (bis 81) fehlt wegen eines Bruchs des Mittelhandknochens.