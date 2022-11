Tennis Djokovic bei ATP-Finals im Halbfinale, in Australien dabei

Novak Djokovic besiegte Andrej Rublew souverän Foto: APA/dpa

N ovak Djokovic ist bei den ATP Finals in Turin vorzeitig in das Halbfinale eingezogen. Der Serbe bezwang am Mittwochnachmittag den Russen Andrej Rublew souverän mit 6:4,6:1. Somit fuhr Djokovic den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Auch Rublew hat nach seinem Erfolg im ersten Match noch alle Chancen auf den Semifinaleinzug. Danach bestätigte Djokovic, bei den Australian Open in Melbourne ab 16. Jänner antreten zu können.