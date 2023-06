Djokovic bei French Open zum zwölften Mal im Halbfinale

"Er war über zwei Sätze der bessere Spieler und dann habe ich ein perfektes Tiebreak gespielt", sagte Djokovic. "Ich bin froh, diese große Herausforderung gemeistert zu haben." Er wurde über 3:38 Stunden erstmals das komplette Spiel lang richtig gefordert. Der 36-Jährige konnte sich aber wieder auf seine Nervenstärke verlassen und gewann auch das fünfte Tiebreak bei dieser Auflage des Sandplatzklassikers in Paris. Djokovic baute seine Bilanz auf neun Siege in zehn Duellen mit Chatschanow aus. Der Weltranglisten-Elfte hatte zuletzt bei den US Open und den Australian Open jeweils das Halbfinale erreicht.

Djokovic darf weiter auf seinen insgesamt 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier hoffen, damit würde er den Spanier Rafael Nadal hinter sich lassen. Öfter unter den besten vier bei den French Open als Djokovic stand nur Nadal, der 15 Mal das Halbfinale erreichte und in diesem Jahr wegen einer Verletzung nicht in Paris spielt.

Djokovic bekommt es nun mit dem Sieger der Abend-Partie zwischen dem topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz und dem Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas zu tun. Der Grieche hatte im Achtelfinale den Überraschungslauf des Österreichers Sebastian Ofner in drei Sätzen beendet.