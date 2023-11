Tennis Djokovic kämpfte sich ins Finale von Paris

Paris-Finale für Djokovic Foto: APA/dpa

Werbung

T ennisstar Novak Djokovic hat sich mit Mühe ins Finale des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy gekämpft. Der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger aus Serbien gewann am Samstag sein Halbfinalmatch gegen den Russen Andrei Rubljow mit 5:7,7:6(3),7:5. Djokovic trifft im Endspiel am Sonntag auf Grigor Dimitrow. Der Bulgare hatte sich zuvor in einer ebenfalls engen Partie mit 6:3,6:7(1),7:6 (3) gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland durchgesetzt.