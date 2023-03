Tennis Djokovic kassiert im Dubai-Halbfinale erste Niederlage 2023

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der großer Einsatz half nichts, Djokovic verlor heuer erstmals Foto: APA/sda/dpa/Reuters

D er Tennis-Weltranglistenerste und Australian-Open-Champion Novak Djokovic hat am Freitag seine erste Niederlage in diesem Jahr einstecken müssen. Nach davor 15 Siegen verlor der Serbe im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Dubai gegen den Russen Daniil Medwedew 4:6,4:6. Medwedew trifft im Finale am Samstag auf seinen Landsmann Andrej Rublew, der den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev mit 6:3,7:6(9) bezwang.