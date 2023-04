Tennis Djokovic nach frühem Monaco-Out in Banja Luka um Sand-Erfolg

AN APA / NÖN.at

Novak Djokovic nimmt nächsten Anlauf auf dritten Saison-Titel/Archiv Foto: APA/Reuters

I n Folge seines unerwarteten Achtelfinal-Outs auf dem Sand von Monte Carlo geht Novak Djokovic diese Woche in Banja Luka auf seinen dritten Saisontitel los. Gewinnt der Serbe in Bosnien-Herzegowina sein insgesamt 94. Finale, würde er es auf in Summe 1.050 Match-Siege auf der Tour gebracht haben. Die mit 1.068 Erfolgen drittplatzierten Rafael Nadal (ESP) und Ivan Lendl (CZE/USA) sind in Reichweite. Das Ranking führt Jimmy Connors (USA/1.274) vor Roger Federer (SUI/1.251) an.