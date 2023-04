Tennis Djokovic scheidet erneut vorzeitig aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Erneut ein früher Turnierabschied für Djokovic Foto: APA/sda

T ennis-Superstar Novak Djokovic kommt diesen Frühling auf der Sand weiter nicht in Schuss. Der Serbe schied am Freitag im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Banja Luka in Bosnien-Herzegowina gegen seinen Landsmann Dusan Lajovic aus. Er unterlag dem Weltranglisten-70. mit 4:6, 6:7(6).