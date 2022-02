Djokovic unterliegt Vesely und verliert Ranking-Führung

Tennis-Star Novak Djokovic hat am Donnerstag beim ATP-500-Turnier in Dubai im Viertelfinale überraschend gegen den tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely 4:6,6:7(4) verloren. Dadurch wird der vor den Australian Open im Jänner wegen seiner fehlenden Corona-Impfung ausgewiesene Serbe die Führung in der Weltrangliste am Montag nach rund zwei Jahren an den Russen Daniil Medwedew verlieren. Der US-Open-Sieger spielt diese Woche in Acapulco.

