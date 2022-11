Tennis Djokovic zum sechsten Mal Sieger der ATP Finals

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Djokovic zu stark für Ruud Foto: APA/dpa/sda

T opfavorit Novak Djokovic hat die mit 14,5 Millionen Dollar dotierten ATP Finals in Turin gewonnen. Der Serbe sicherte sich am Sonntag mit einem 7:5,6:3 im Endspiel gegen den Norweger Casper Ruud seinen sechsten Titel beim Tennis-Saisonabschlussturnier und zog dadurch mit dem Rekordhalter Roger Federer gleich. Als auch in den Gruppenspielen ungeschlagener Gewinner sicherte sich Djokovic ein Rekord-Preisgeld von 4,7 Millionen US-Dollar.