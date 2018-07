ÖOC zog Kandidatur-Vorhaben für Graz 2026 zurück .

Das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) hat das Kandidatur-Vorhaben von Graz/Schladming für die Winterspiele 2026 am Freitag zurückgezogen. Als Grund führte das ÖOC in einer Mitteilung die mangelnde Unterstützung durch die steirische Landesregierung an. Man habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) bereits über das Ende der Bewerbungsbemühungen informiert, hieß es.