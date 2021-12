Auch Künstler erhielt Anwaltsschreiben wegen Stadtstraße

Am Mittwoch hatte ein breites Bündnis von Umwelt- und Menschenrechts-NGOs in einem gemeinsamen Appell gegen die Anwaltsschreiben der Stadt Wien protestiert, in denen wegen der Demonstrationscamps gegen die Stadtstraße in der Donaustadt mit Millionenklagen gedroht wurden. Nun wurde bekannt, dass sich unter den Empfängern auch der Künstler und Filmemacher Oliver Ressler befindet, der sich in seiner neuen Arbeit mit den Blockaden beschäftigt.