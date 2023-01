Donaustadt Neuntes Feuer in Wiener Wohnhausanlage gelegt

Die Polizei hat noch keine Hinweise auf den oder die Täter Foto: APA/THEMENBILD

E in Brandstifter hat bereits das neunte Feuer in einer Wohnhausanlage in der Wiener Donaustadt gelegt. In der Nacht auf Montag rückten die Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr zum Großeinsatz in die Wohnhausanlage am Rennbahnweg aus. Das Feuer im Keller wurde rasch gelöscht. Es war bereits die vierte Nacht, in der Brände gelegt wurden, zuletzt hatte es in der Nacht auf vergangenen Freitag einen Kellerbrand im großen Gemeindebau-Komplex gegeben.