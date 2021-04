Die Pflanze braucht den trockenen Boden in dieser Gegend, im eigenen Garten würden sie verwelken, erklärten dazu Naturschützer. Es wurde Anzeige erstattet, bestätigte ein Sprecher der Polizei einen Bericht der "Krone" am Freitag. .

Als zwei Naturschutzorgane am Kirchberg in Donnerskirchen, wo die "Kuhschellen" derzeit blühen, spazieren gingen, entdeckten sie unzählige Erdlöcher. Insgesamt 180 Mal dürften die Diebe mit dem Spaten am Werk gewesen sein. Laut den Naturschützern ist es nicht nur illegal, die geschützten Pflanzen zu kaufen, sondern auch unsinnig, da sie an den dortigen Trockenrasenstandort angepasst seien.