Die Gewerkschafter blieben im Vorfeld bei den Forderungen, die die Arbeitgeber im Vorfeld der Gespräche neuerlich vehement zurückgewiesen haben: Ein Lohn-/Gehaltsplus von 5 Prozent und umfangreiche rahmenrechtliche Zugeständnisse.

Die Arbeitnehmerverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp) sehen sich durch den Rückhalt aus der Belegschaft bei den Warnstreiks gestärkt. Gebe es keine Einigung, würden am Montag ganze Schichten ausfallen, nicht nur für zwei, drei Stunden die Arbeit niedergelegt wie in den vergangenen Tagen.

"Bei einem solch hohen Forderungspaket spielen wir nicht mit", bekräftigte hingegen der Sprecher der Arbeitgeberverhandler, Christian Knill. Die Gewerkschaft müsse bei ihren Forderungen "einen großen Abstrich machen, und wir werden auch unseren Teil dazu beitragen, um zu einer Lösung zu kommen", sagte Knill. "Streiks generell bringen nichts." Die Arbeitgeber boten zuletzt 2,7 Prozent.

Beide Seiten betonten, heute gehe es um ernsthafte Verhandlungen. Die Gewerkschafter kritisierten, dass zuletzt bereits getätigte Zusagen im Rahmenrecht wieder kurzfristig zurückgenommen worden seien. "Daher sind wir ja letztes Mal aufgestanden", so Wimmer. Auch an einem nachgebesserten finanziellen Angebot via Telefon vom vergangenen Donnerstag hielten Wimmer und Dürtscher weiterhin nichts und kritisierten ein solches Vorgehen als schlechten Stil.

Dürtscher sagte im Gespräch mit der APA, dass es bei den KV-Gesprächen der kleineren Metallergruppen zwischen Montag und Mittwoch Fortschritte gegeben habe, die bisher beim großen Teilbereich der Metalltechnischen Industrie (FMTI) fehlten. Keinesfalls mache man als Gewerkschaft Oppositionspolitik, man sei den Belegschaften in den Betrieben verantwortlich.

Sogar die Wiener Donnerstagsdemo - eine Protestveranstaltung gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung - zieht zur Wirtschaftskammer, wie aus einem Facebook-Eintrag der Veranstaltung hervorgeht. PRO-GE-Mitglieder, die allerdings nicht an den Verhandlungen teilnehmen, wollen dann vor der Arbeitgebervertretung über den aktuellen Stand der Verhandlungen berichten. Der Demozug dürfte rund um 19.30 Uhr bei der WKÖ eintreffen.

Der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mahrer, verwahrt sich zum Thema der Metaller-Verhandlungen gegen Zurufe von außen, auch seitens der Bundesregierung, wie er am Donnerstag in Innsbruck sagte. Die Forderung der Arbeitnehmerseite, eine Lohnerhöhung um fünf Prozent, wollte der Wirtschaftskammerpräsident nicht kommentieren. Dies sei Sache der Verhandler. Die Verhandlungen müssten mit Realismus und Augenmaß betrieben werden, mahnte Mahrer ein. Obwohl die Tarifverhandlungen "dieses Mal etwas deftiger" ablaufen, sei die Gesprächsbasis innerhalb der Sozialpartnerschaft nach wie vor "exzellent", so der Kammerpräsident. Bei den Kollektivvertragsverhandlungen dürfe es manchmal "rumpeln", entscheidend sei aber, dass etwas Vernünftiges herauskomme. Und er sei sich sicher, dass es zu einer Einigung kommen werde, fügte Mahrer hinzu.

Die Härte der Verhandlungen heuer hänge auch mit parteipolitischen Interessen und der Kritik der Opposition an der Regierung zusammen, so Mahrer. Zu den Warnstreiks meinte der Wirtschaftskammerpräsident, dass die Arbeitnehmer das Recht hätten, Maßnahmen zu setzen. Außerdem müsse er nicht alles kommentieren.

Auch Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf hatte seine Hoffnung geäußert, dass am Donnerstag der Durchbruch gelingt und sich Gewerkschaften und Arbeitgeber einigen. Ein etwaiger Streik würde einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag kosten - pro Tag, sagte Kopf am Donnerstag vor Journalisten.

Das Forderungspaket der Arbeitnehmervertreter bezeichnete Kopf als "völlig jenseits" und "bedauerlich". Die Lohnforderung von 5 Prozent sowie alle Wünsche zur Kompensation der neuen Arbeitszeitregeln würden für die Betriebe in Summe eine Kostenerhöhung von 20 Prozent bedeuten.

Die Gewerkschaften fordern umfangreiche Kompensationen für die neue Möglichkeit von 12-Stunden-Tagen wie zum Beispiel höhere Zuschläge und bezahlte Pausen bei langen Arbeitszeiten sowie einen Kündigungsschutz für jene, die Arbeitszeiten von täglich zwölf Stunden oder 60 Stunden pro Woche ablehnen. Kopf sieht das als "Hereinziehen von politischer Unzufriedenheit in die KV-Verhandlungen". Eine Arbeitszeitflexibilisierung sei gerade in der Metallindustrie schon lange gang und gäbe.

Das neue Arbeitszeitgesetz lässt die Wogen nicht nur unter den Sozialpartnern hochgehen. Am Freitag findet eine von der Oppositionspartei SPÖ beantragte Sondersitzung des Nationalrates zu diesem Thema statt. Die designierte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner fordert eine grundsätzliche Neuverhandlung des Arbeitszeitgesetzes mit den Sozialpartnern und Oppositionsparteien.