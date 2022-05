Zwölf weitere Covid-Tote und rund 5.100 Neuinfektionen

Werbung

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank dadurch leicht auf 379 Fälle je 100.000 Einwohner. Außerdem gab es zwölf weitere Todesfälle, jedoch merkliche Rückgänge in den Spitälern auf 818 infizierte Patientinnen und Patienten, davon 70 auf Intensivstationen.

Das sind insgesamt 54 belegte Betten mit Covid-Betroffenen weniger als am Vortag und 24 Prozent weniger als vor einer Woche, als noch 259 Patienten mehr behandelt wurden. Die Belegung auf den Intensivstationen sank im Tagesvergleich um acht Betten und ist innerhalb einer Woche um 14 zurückgegangen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 69 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie laut den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium 18.291 Menschenleben in Österreich gefordert, dabei fehlen allerdings noch bereits im April angekündigte Nachmeldungen. Am Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sind bereits mehr als 19.804 Tote ausgewiesen (Stand Mittwoch, 14.00 Uhr).

Von 120.095 PCR-Tests der vergangenen 24 Stunden fielen 4,3 Prozent positiv aus. In Wien, wo fast 95.000 Testungen eingemeldet wurden, waren es nur 1,4 Prozent, in Vorarlberg, Oberösterreich und Kärnten dagegen bei relativ wenig Testabnahmen jeweils mehr als 25 Prozent Positivrate.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 4.200.825 bestätigte Fälle gegeben. Eine Infektion hinter sich haben 4.119.090 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 6.097 als wieder virusfrei. Damit gab es am Donnerstag noch mehr als 60.000 aktive Fälle im Land.

4.828 Impfungen sind am Mittwoch durchgeführt worden. Davon waren 126 Erststiche sowie 449 Zweit- und 4.253 Drittimpfungen, geht aus den Daten des E-Impfpasses hervor.