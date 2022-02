Doppelmord und Suizid in Graz - Motiv wohl Überforderung

Nach dem Doppelmord an Mutter und Bruder sowie dem anschließenden Suizid eines 60-Jährigen in Graz deutet bei den Ermittlungen alles auf eine Überforderung des Täters hin: Der Mann hatte sich um seine bettlägerige Mutter sowie um den Bruder gekümmert, der krank gewesen sein dürfte, sagte Polizeisprecher Fritz Grundnig am Mittwoch zur APA. "Das dürfte ihm wohl zu viel geworden sein." Eine Pflegekraft hatte er offenbar nicht zur Hilfe.