Ausweichschule zerstört: Gasexplosion vermutet .

In der Nacht auf Sonntag dürfte eine Explosion weite Teile einer Ausweichschule in Dornbirn in Vorarlberg zerstört haben. Laut Medienberichten soll es eine Gasdetonation gegeben haben. Zum Unglückszeitpunkt waren keine Menschen in dem Gebäude, mehrere Personen dürften aber durch herumfliegende Teile leicht verletzt worden sein. Bei dem Gebäude handelt es sich um die Ausweichschule Fischbach, wo derzeit drei Klassen der Volksschule Forach untergebracht sind.