Dornbirn Nach Messerattacke in Vorarlberg - Verdächtiger stellte sich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der jugendliche Verdächtige hat sich der Exekutive gestellt. Foto: APA/THEMENBILD

D er 15-jährige Tatverdächtige, der seit einer Messerattacke am Bahnhof Dornbirn am Sonntag flüchtig war, hat sich am späten Dienstagnachmittag der Polizei gestellt. Das hat die Exekutive am Mittwoch bekanntgegeben. Der Jugendliche erschien mit einem Rechtsanwalt im Landeskriminalamt und wurde in Gewahrsam genommen. Seine Einvernahme steht heute, Mittwoch, an. Ebenso am Mittwoch sollte die Entscheidung fallen, ob die anderen beiden Tatverdächtigen in Haft bleiben oder nicht.