Fußball Dortmund rückt Ligaspitze mit 2:0-Sieg bei Leverkusen näher

B orussia Dortmund ist in der deutschen Fußball-Bundesliga bis auf drei Punkte an Tabellenführer Bayern München herangerückt. Der BVB feierte am Sonntagabend zum Abschluss der 18. Runde bei Bayer Leverkusen einen 2:0-Erfolg und verbesserte sich auf Rang vier. Ex-Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi leitete den Sieg mit seinem ersten Tor im deutschen Oberhaus in der 33. Minute ein. Zuvor hatte der 21-Jährige nur im DFB-Pokal und der Champions League je einmal getroffen.