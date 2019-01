Zuvor hatte der Wiener in dem Haus in Kaptalanfa im Komitat Veszprem ein Feuer gelegt. Am Ende erschoss er sich selbst. Laut Aussendung der zuständigen Polizeibehörde befanden sich die 22-jährige Lebensgefährtin des Österreichers und deren dreijährige Schwester am Freitag weiter in Lebensgefahr.

Eine 40-jährige Mutter von elf Kindern wurde durch die mehrfache Schussabgabe schwer verletzt. Eine Sechsjährige erlitt Verletzungen durch den Brand, den der Wiener zuvor in der Wohnung der Familie gelegt hatte. Nach der Bluttat erschoss der Österreicher sich selbst.

Die Dreijährige sei mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Spital in Györ eingeliefert und operiert worden, berichtete Direktor Laszlo Janos Tamas laut ungarischer Nachrichtenagentur MTI. Die Lebensgefährtin des Wieners und deren Mutter wurden in Spitälern in Szombathely und in Veszprem behandelt.

Die 22-Jährige war vor der Tat zu ihren Eltern zurückgekehrt und hielt sich bei ihrer Familie auf. Der Polizeibericht legte nahe, dass sie den Mann verlassen hatte.

Der Bürgermeister der Ortschaft, Gaspar Csordas, sprach in ungarischen Medien von einer "furchtbaren Tragödie", die den sonst so friedlichen Ort heimgesucht habe. Die Betroffenen beschrieb er als "fleißige Familie", der getötete Vater sei bei der Gemeinde beschäftigt gewesen. Die ungarische Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.