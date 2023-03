Justiz Drei Schuldsprüche, ein Freispruch in NÖ Pflegeheim-Prozess

Pflegeheim-Prozess am Landesgericht St. Pölten Foto: APA/THEMENBILD

M it drei Schuldsprüchen und einem Freispruch hat am Donnerstag ein Prozess gegen frühere Mitarbeiter eines Pflegeheims in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) geendet. Zwei Frauen und ein Mann wurden verurteilt, Bewohnern eigenmächtig stark sedierende Medikamente verabreicht zu haben, um sie ruhigzustellen. Sie erhielten teilbedingte Haft im Ausmaß von 21 bis 30 Monaten. Die 39-Jährige wurde freigesprochen. Die Urteile des Landesgerichts St. Pölten sind nicht rechtskräftig.