Eriwan Drei Tote bei Explosion in armenischem Einkaufszentrum

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Offenbar Lager mit Feuerwerkskörpern in die Luft geflogen Foto: APA/dpa

B ei einer schweren Explosion in einem Einkaufszentrum in der Südkaukasusrepublik Armenien sind nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet und 60 weitere verletzt worden. Die Detonation ereignete sich etwas außerhalb des Zentrums der Hauptstadt Eriwan. Mindestens 25 Menschen wurden abends noch vermisst, wie der armenische Zivilschutz mitteilte. Nach ersten Angaben flog ein Lager mit Feuerwerkskörpern in die Luft. Dadurch sei auch eine Gasleitung explodiert.