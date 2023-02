Verkehrsunfall Drei Tote nach Crash von Auto mit Postbus in Salzburg

Zwei Pkw-Insassen tot, ein weiterer schwer verletzt Foto: APA/ROTES KREUZ SALZBURG

D rei Menschen sind nach einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Postbus in Leogang (Bezirk Zell am See) in Salzburg Samstagfrüh ums Leben gekommen. Der 25-jährige Autofahrer verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Herrschaft über sein Gefährt und krachte frontal in den Bus. Die beiden Pkw-Insassinnen im Alter von 29 und 36 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Der Lenker erlag im Spital seinen Verletzungen, wie die Polizei am Abend berichtete.