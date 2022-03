Drei weitere Paralympics-Medaillen, Doppelsieg im Slalom

Österreichs Team hat am Samstag bei den Winter-Paralympics in China drei weitere Medaillen geholt und hält vor dem Schlusstag nun bei zwölf Mal Edelmetall - fünf in Gold, vier in Silber und drei in Bronze. Die Schwestern Veronika und Barbara Aigner jubelten im Slalom der sehbehinderten Ski-Rennläuferinnen in Yanqing mit ihren Guides über einen Doppelsieg. Dazu holte Langläuferin Carina Edlinger nach Gold im Sprint auch Bronze in der Mitteldistanz.

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at