Verkehrsunfall Dreijähriger zwei Monate nach Pkw-Unfall in Tirol verstorben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bei dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt Foto: APA/Symbolbild

E in dreijähriger Bub ist zwei Monate nach einem tragischen Pkw-Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) in Jochberg (Bezirk Kitzbühel), bei dem seine 34-jährige Mutter ums Leben gekommen war, am Sonntag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies berichtete die Polizei am Montag. Bei dem Unfall war auch die fünfjährige Schwester des Buben schwer verletzt worden, die Mutter starb noch am selben Tag im Krankenhaus.