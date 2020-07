Emery neuer Trainer von Villarreal .

Der spanische Fußball-Erstligist Villarreal hat Unai Emery als neuen Trainer verpflichtet. Der 48-Jährige aus dem Baskenland werde einen Dreijahresvertrag unterschrieben, teilte der Club am Donnerstag mit. Mit dem Fünften der abgelaufenen Saison in der Primera Division wird Emery nächste Saison auch an der Europa League teilnehmen, die er mit Sevilla zwischen 2014 und 2016 dreimal in Serie gewann.