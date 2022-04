Wien Drogenbeeinträchtigter drang in Wohnung von Nachbarin ein

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Polizei fand Indoor-Aufzuchtanlage für Marihuana Foto: APA/LPD WIEN

E in drogenbeeinträchtigter Mann ist am Freitagabend in Wien-Landstraße offenbar versehentlich in die Wohnung einer Nachbarin eingedrungen. Er dürfte sich im Stockwerk geirrt haben. Der 43-Jährige schlug die 28-Jährige und drängte sie aus ihrer Wohnung. Die Frau verständigte die Polizei. Bei der Festnahme griff der aggressive Mann die Beamten an und verletzte einen Polizisten. In seiner Wohnung fanden die Uniformierten schließlich eine Indoor-Aufzuchtanlage für Marihuana.