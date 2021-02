Der nicht geständige montenegrinische Staatsbürger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich war am Sonntag einer serbisch-montenegrinischen Tätergruppe auf die Schliche gekommen, die in Wien-Favoriten mit Heroin und Kokain gedealt haben soll. Ab Montagmittag wurden die bekannten Übergabeorte überwacht - dabei ging der 27-Jährige den Ermittlern ins Netz.

Der Beschuldigte hatte 458 Gramm Heroin sowie 3.600 Euro Bargeld in einem Rucksack dabei. In einem Hotel in Wien-Favoriten, wo sich der 27-Jährige einquartiert hatte, wurden im Innenfutter eines Koffers weitere rund 400 Gramm Heroin, eine Suchtmittelwaage und Verpackungsmaterial entdeckt.