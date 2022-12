Drogenhandel 11,3 Kilogramm Kokain in Wien beschlagnahmt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Das Kokain hatte einen Straßenverkaufswert von 1,5 Mio. Foto: APA/LPD WIEN

D er Wiener Polizei ist ein beachtlicher Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, sind am vergangenen Mittwoch drei mutmaßliche Dealer festgenommen und insgesamt 11,3 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 1,5 Mio. Euro beschlagnahmt worden. Das Kokain war aus Hamburg gekommen und wurde in einem Keller in Wien-Penzing gebunkert, der zur Wohnung eines Tatverdächtigen gehörte.