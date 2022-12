Drei Tote bei Angriff auf russischen Militärflugplatz

Werbung

"Ein ukrainisches unbemanntes Luftfahrzeug wurde in geringer Höhe abgeschossen, als es sich dem Militärflugplatz Engels in der Region Saratow näherte", meldeten die Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das russische Ministerium. "Durch den Absturz der Wrackteile der Drohne wurden drei russische Soldaten des technischen Personals, die sich auf dem Flugplatz aufhielten, tödlich verwundet."

Medienberichten zufolge wurden zudem vier Personen verletzt. "Die Flugzeugtechnik wurde nicht beschädigt", betonte die Militärführung. In Engels sind strategische Bomber stationiert, mit deren Raketen Russland die Energie-Infrastruktur der Ukraine zerstört. Die Stadt an der Wolga liegt mehr als 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Es ist nicht die erste Drohnenattacke auf den Flugplatz. Anfang Dezember wurden nach russischen Angaben zwei Flugzeuge bei einem Angriff beschädigt. Damals wurde zeitgleich ein Militärflugplatz in Rjasan, 200 Kilometer südöstlich von Moskau angegriffen. Die Angriffe gelten als Reaktion auf den russischen Raketenbeschuss.

Dem russischen Geheimdienst FSB zufolge wurde eine vierköpfige ukrainische "Sabotage-Gruppe liquidiert. Dies sei geschehen, als die Gruppe am Sonntag versucht habe, in die russische Region Brjansk zu gelangen, die an die Ukraine grenzt, meldeten russische Nachrichtenagenturen am Montag unter Berufung auf den FSB.

Das russische Militär startete nach ukrainischen Angaben am Sonntag mehr als 40 Raketenangriffe. Dutzende Städte in den Regionen Luhansk, Donezk, Charkiw, Cherson und Saporischschja seien in den vergangenen 24 Stunden beschossen worden, teilte das ukrainische Militär Montag früh mit. In Richtung Cherson habe der Feind den Artilleriebeschuss besiedelter Gebiete entlang des rechten Ufers des Dnjepr fortgesetzt. Ukrainische Streitkräfte hätten den Angriff auf fast 20 russische Ziele gestartet.

Die Behörden forderten die Einwohner von Cherson in der Südukraine auf, die Stadt zu verlassen. "Der ununterbrochene feindliche Beschuss des befreiten Cherson wird immer häufiger und massiver. Die Sicherheitslage war in den letzten Tagen sehr angespannt", teilte das Ministerium für die Reintegration der vorübergehend besetzten Gebiete am Montag auf Telegramm mit, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Cherson wurde in den vergangenen Tagen sieben Mal angegriffen, dabei wurden Lagerhäuser und Wohnhäuser ins Visier genommen. Die Zahl der Todesopfer des Angriffs vom 24. Dezember auf das Zentrum von Cherson stieg auf 16 Personen. Vierundsechzig Zivilisten wurden verletzt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab sich trotz allem überzeugt, dass die Ukrainer diesen Winter überstehen werden. "Wir haben zu Beginn des Krieges Angriffe, Drohungen, nukleare Erpressung, Terror und Raketenangriffe ertragen. Wir werden auch diesen Winter ertragen. Denn wir wissen, wofür wir kämpfen", erklärte der ukrainische Staatschef in seinem jüngsten Posting auf Telegram. "Wir gehen vorwärts durch die Dornen zu den Sternen, weil wir wissen, was uns am Ende des Weges erwartet. Wir glauben, dass die Tränen durch Freude ersetzt werden, dass auf die Verzweiflung die Hoffnung folgt und dass der Tod durch das Leben besiegt wird", betonte Selenskyj.