DTM-Rennen Strafen für Auer, Preining bei Ferrari-Sieg in Spielberg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lucas Auer braucht noch eine Menge Punkte im Kampf um den Titel Foto: APA/DTM PICS

L ucas Auer hat beim ersten DTM-Rennen an diesem Wochenende in Spielberg viele Punkte liegengelassen. Der Tiroler kassierte am Samstag eine Zehn-Sekunden-Strafe, weil er die erlaubte Boxengassen-Geschwindigkeit von 60 km/h überschritten hatte, und bekam als Neunter nur zwei Zähler. Ohne die Zeitstrafe hätte Auer in Spielberg beim Sieg von Ferrari-Pilot Nick Cassidy als Vierter knapp das Podest verpasst. Thomas Preining war als Zehnter zweitbester Österreicher.