Naturkatastrophe Dutzende Tote nach Überflutungen in Bangladesch und Indien

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Es sind die heftigsten Überflutungen in Bangladesch seit 20 Jahren Foto: APA/AFP

N ach Starkregen und Überschwemmungen sind in Teilen Bangladeschs und Indiens Millionen Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Mindestens 57 Menschen starben durch die Wassermassen, wie die Behörden in beiden Ländern am Samstag mitteilten. Alleine im Nordosten von Bangladesch sind demnach infolge der schwersten Überflutungen seit fast 20 Jahren zwei Millionen Menschen isoliert.