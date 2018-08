Die abgelaufene Saison spielte King in der KHL für Jekaterinburg. Der 1,93 Meter große und 104 Kilogramm schwere Angreifer soll in der kommenden Woche in Graz landen und den verletzten Mark Mancari ersetzen. Der 33-jähriger Kanadier konnte eine langwierige Oberkörperverletzung nicht auskurieren und daher auch den Fitnesstest nicht absolvieren. King erhält in Graz die Nummer zwölf.