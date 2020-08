Unbekannter attackierte Linzer mit Baseballschläger .

In der Nacht auf Sonntag ist ein 48-Jähriger in Ebelsberg am Weg zu seiner Wohnung von einem noch Unbekannten mit einem Baseballschläger attackiert und verletzt worden. Zuvor sprühte ihm der Angreifer Pfefferspray ins Gesicht, ehe er mit dem Sportgerät mehrmals auf den Hinterkopf seines Opfers schlug. Ein Zeuge rief die Polizei, der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung.