Anna Veith erwartet ihr erstes Kind .

Die ehemalige Skiläuferin Anna Veith erwartet ihr erstes Kind. "Liebe im Bauch", übertitelte die 31-jährige Salzburgerin am Montag in Sozialen Netzwerken ein Foto, auf dem sie mit einem leicht gerundeten Bauch erkennbar ist und das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Manuel Veith zeigt. "Wir werden Mama und Papa" schrieb Veith. "Wir sind so dankbar und voller Liebe."