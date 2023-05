Brände Ehepaar bei Brand in Oberösterreich möglicherweise gestorben

16 Feuerwehren im Einsatz (Symbolbild) Foto: APA/Webpic

E in 64-jähriger bettlägeriger Mann und seine 61-jährige Ehefrau gelten seit einem Brand in ihrem Wohnhaus in der Nacht auf Samstag in Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) als vermisst. Laut Auskunft der Polizei gegenüber der APA gehe man davon aus, dass das Paar bei dem Feuer ums Leben kam. Das Gebäude stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte kurz nach 18.00 Uhr in Vollbrand. Aufgrund des vielen Unrats in dem Haus konnte bis Samstagfrüh kein "Brand Aus" gegeben werden.