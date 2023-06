Verkehrsunfall Ehepaar starb bei Kollision von Pkw und Lkw in Salzburg

Tragischer Verkehrsunfall in Bischofshofen Foto: APA (Archiv)

E ine Ehepaar ist Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bischofshofen (Pongau) ums Leben gekommen. Ihr Pkw war beim Ausfahren von einer Waschanlage in die Salzachtal-Bundesstraße (B159) mit einem ortsauswärts fahrenden Lkw mit angehängtem Tieflader kollidiert, berichtete die Feuerwehr Bischofshofen auf ihrer Facebook-Seite. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mitteilte, hatte der 70-jährige Lenker den Lkw bei der Einfahrt in die B159 übersehen.

Neben dem 70-Jährigen wurde auch seine 62-jährige Beifahrerin getötet. Der 38-jährige Lkw-Lenker sei unverletzt geblieben, ein Alkotest bei ihm sei negativ gewesen. Er sei von einem Krisenteam der Rettung betreut worden. Die B159 war für die Erhebungen am Unfallort für 30 Minuten komplett gesperrt, danach noch drei Stunden lang nur wechselseitig befahrbar. Die Feuerwehr Bischofshofen war um 12.21 Uhr zum Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf die B159 nördliche Ortseinfahrt auf Höhe der SB-Waschanlage beim Spöck-Gut alarmiert worden.