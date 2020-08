Im Rahmen der Pressekonferenz gab Christian Illedits folgende Erklärung ab: „Vor rund 25 Jahren habe ich in der Politik begonnen und war immer bemüht, eine ehrliche Politik zu machen. Heute muss ich mir aber eingestehen, dass mir ein persönlicher Fehler unterlaufen ist. Gestern Abend habe ich Landeshauptmann Doskozil mitgeteilt, dass ich meine Funktion als Landesrat und alle öffentlichen Funktionen zurücklegen werde.“

Der SV Mattersburg hat Illedits vor zwei Jahren zu dessen 60. Geburtstag ein Geschenk gemacht, das er auch angenommen habe: ein 110-Gramm-Goldblatt mit einer Vereinswidmung im Wert von von heute zirka 5.400 Euro. „Eine anonyme Anzeige hat mich nun wieder daran erinnert“, sagt Illedits, „ich habe meinen Anwalt damit beauftragt, das Goldstück zurückzugeben. Ich kann heute nicht mehr sagen, warum ich es angenommen habe. Sie können es Dummheit oder Gedankenlosigkeit nennen, beides ist verantwortungslos.“

Illedits betont, dass ihn dieses Geschenk nicht in seiner Politik beeinflusst habe. „Ich bin aber schon so lange in der Politik, dass ich weiß, dass die Angriffe gegen meine Person damit noch größer werden. Es tut mir unendlich leid, dass ich das Vertrauen des Landeshauptmannes und der Wählerinnen und Wähler enttäuscht habe, und ich hoffe, dass man mir irgendwann verzeiht.“