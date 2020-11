362.050 Menschen in Südtirol getestet .

In Südtirol steht nunmehr das endgültige Ergebnis der Corona-Massentestung fest: 362.050 Menschen nahmen an der Aktion "Südtirol testet" teil. 3.619 Testergebnisse fielen positiv aus - dies entsprach einem Anteil von einem Prozent, teilte die Landesregierung am Donnerstag mit.