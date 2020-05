Generalproben für Bundesligisten vor Liga-Neustart .

Nur ein Testspiel dürfen die Fußball-Bundesligisten vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft in knapp zwei Wochen absolvieren. Die meisten Generalproben sind bereits fixiert, Vergleiche zwischen Meister- und Qualifikationsgruppen-Teilnehmern die Regel. So wird Titelverteidiger Salzburg bereits am kommenden Freitag gegen WSG Tirol testen, Leader LASK trifft am 27. Mai in Pasching auf St. Pölten.