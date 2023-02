Ein Verschütteter nach Lawinenabgang in Gosau gerettet

Werbung

Eine fünfköpfige Gruppe von Skifahrern und Snowboardern wollte in einen Hang abseits der gesicherten Pisten einfahren. Der als erster fahrende Snowboarder löste dann unterhalb der Bergstation der Zwieselalm Panorama-Jet Bahn ein Schneebrett aus, so Preimesberger. Er wurde von den Schneemassen mitgerissen und vollständig verschüttet. Durch mitgeführte Lawinenverschüttetensuchgeräte konnte der Snowboarder nach kurzer Suche von seinen Bekannten geortet und befreit werden. Der Gerettete war zum Zeitpunkt der Bergung am Leben. Näheres zu seinem Zustand war nicht bekannt.